أبرزها إنشاء شركة للاستثمار.. تسهيلات قدمتها الهجرة لدعم المصريين بالخارج

تسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج وتيسير بيئة الأعمال، بهدف المشاركة في التنمية المستدامة وبدء العمل في السوق المصري.

وترصد “الدستور” أبرز جهود الهجرة لدعم استثمارات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية والتي تتمثل في إنشاء أكبر شركة استثمارية لدعم استثمارات المصريين بالخارج تحت مسمى "شركة المصريين بالخارج للاستثمار".

اجتمعت مؤخرا وزارة الهجرة بالمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء خلال لقاء سابق مع وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم، عن دعمه الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصري، لجذب الاستثمارات المصرية، لبدء العمل في السوق المصري.

وتعد فكرة إنشاء شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد في عام 2022.

وفي تصريحات سابقة أعلنت سها جندي أن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة "النواة"، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون "النواة" لهذه الشركة.

ومن المقرر أن تدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة.

وتتمتع الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، ويتكون هذا الكيان الجديد المقترح من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.

وتستهدف الهجرة من تأسيس شركة استثمارية إلى الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية.

وتعد هذه الشركة جزءا من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتستهدف الهجرة من إنشاء شركة المصريين بالخارج إلى زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.

وسوف تعلن شركة استثمارات المصريين في الخارج على خلق وعاء جديد لجذب النقد الأجنبي، من خلال جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية

وستمكن الشركة المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المرتفع على الاستثمار الصناعي والخدمي في السوق المصري

وتسعى وزارة الهجرة من خلال هذه الشركة إلى تعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهي زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.

وتضمن هذه الشركة تحقيق مطالب العاملين بالخارج من تحويل ميسر للأرباح، وضمان حقوق الأقلية.