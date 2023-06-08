ضمن "حياة كريمة".. انطلاق فعاليات قافلة جامعة الأزهر الشاملة لقرية الحجاز بالإسماعيلية

انطلقت اليوم الخميس، قافلة جامعة الأزهر الشاملة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى قرية الحجاز مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية التي تسيرها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بحضور نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، والأمين العام المساعد، وأعضاء اللجنة.

وجاء انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وفي إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع، أن القافلة تسير وفق رؤية جامعة الأزهر؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ودعمًا للمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة: «حياة كريمة».

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن القافلة تشمل: اختبارات محو الأمية، وندوات توعوية، وَتشجير، ورسم جداريات، وندوات زراعية، ويقوم على القافلة نخبة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية؛ بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين فى قرية الحجاز مركز أبو صوير، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط الجديدة أو القاهرة أيهما أقرب لمحل السكن.

وأضاف “صديق” أن قافلة جامعة الأزهر الشاملة تحمل عديدًا من المساعدات إلى المواطنين في قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية تتضمن: حقائب مدرسية، وبطاطين، ومواد غذائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وبنك الكساء، إضافة إلى عديد من مؤسسات المجتمع المدني.



