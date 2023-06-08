الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار جزء من جسر ترعة بورسعيد فى الإسماعيلية (صور)

انهيار
انهيار

انهار جزء من جسر ترعة بورسعيد بمنطقة الشهيد خيري في محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى الموقع وتمت تسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد  انهيار جزء فى جسر الجانبية الخامسة المجاورة لترعة بورسعيد بمنطقة الشهيد خيري. 

وعلى الفور تم التنسيق مع هندسة ري شمال الإسماعيلية والتي دفعت بمعدات الوحدة المحلية لردم وتسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين وتم تأمين الجسر لمنع حدوث انهيار مرة أخرى.

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