حزب "الجيل": زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا ناجحة وحققت أهدافها

أكد حزب الجيل الديمقراطي، نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة أنجولا، مشيرًا إلى أنها الزيارة الأولى لرئيس مصر لهذه الدولة الإفريقية المهمة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة السمراء، موضحًا أن العلاقات المصرية الإفريقية تطورت في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف حزب "الجيل"، في بيانٍ له اليوم، أن من أهم أهداف جولة الرئيس السيسي الإفريقية الآن، بجانب تعزيز علاقات مصر بدول القارة السمراء واستعادة علاقاتها الاستراتيجية التي كانت تربطها بالقارة في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، فتح مجالات استثمارية جديدة للشركات المصرية العامة والخاصة من خلال شراكة مصرية إفريقية تحقق مصالح المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن كلمات الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الأنجولي الرئيس "جواو لورنسو" كانت واضحة ومحددة أهداف زياراته، وأكد فيها أنه يفتح مع رئيس أنجولا، مسارًا للتعاون في مجالات عديدة بين الدولتين من خلال تبادل الخبرات والتعاون فى التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال رئيس حزب الجيل، إن الرئيس السيسي، أكد وجود فرص للاستثمار بين أنجولا ومصر، موضحًا أن مصر لديها أكثر من 5000 شركة يمكنها أن تعمل في مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، وهو ما رحب به الرئيس الأنجولي، مؤكدًا أن بلاده يمكنها الاستفادة من خبرات الشركات المصرية التي نفذت مشروعات كبرى في مصر، موضحًا أنه تم تحديد مجالات الاستثمار والتعاون في الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء والصناعات الدفاعية ومجال أمن المعلومات ومجال مياه الشرب والمرافق العامة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة ومتميزة في هذه المجالات.

ووصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، زيارة الرئيس السيسي، إلى أنجولا، بالزيارة الناجحة وأنها حققت أهدافها السياسية والاقتصادية.