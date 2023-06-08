ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان قمح بدون أوراق رسمية بالمنيا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سيارة محملة بالقمح دون أوراق رسمية أو تصريح من مديرية التموين، وذلك خلال حملات لمتابعة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، وضبط أي محاولات لتهريب القمح واحتكاره، وتسليم الكمية المضبوطة لشركة المطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل برئاسة محمد جابر قامت بالتحفظ على إحدى السيارات المحمله بالأقماح حموله 10 أطنان دون أوراق رسمية، وتم توريدها لمطاحن مصر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

وأشار رئيس المركز والمدينة: إلى أن هذه المتابعات والحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للحفاظ على الذهب الأصفر لبلدنا الحبيبة مصر، والذى يمثل المصدر الأول للغذاء ورغيف الخبز، والتأكيد على توريد كل إنتاج القمح بالصوامع الحكومية مشيرًا إلى أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء بمتابعة أى سيارات محملة بالقمح والتحقق منها والتأكيد على توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة لتوريد القمح.

ولفت رئيس المركز والمدينة، إلى أن ذلك يأتي حرصا للحفاظ على حق الشعب فى المحاصيل الزراعية والاستفادة منها للصالح العام وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في هذه الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية وإدارة المواقف لضبط والقضاء على أي محاولة لتهريب القمح ومحاولة احتكاره.

وأشار إلى إعلان محافظ المنيا بأن محافظة المنيا قد حققت أكثر من المستهدف توريده من القمح لشون وصوامع المحافظة خلال موسم توريد القمح الحالي، والذي بدأ منتصف أبريل الماضي بجميع مراكز المحافظة التسع وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا.