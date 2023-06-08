قطع المياه 8 ساعات عن قرى البلينا بسوهاج اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرى الغنيمية وبنى منصور وعرابة أبيدوس والسلمانى والغابات والحرجة بالقرعان، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة من صباح غد الجمعة، لمدة 8 ساعات، لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بالشركة، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الـ"واتس آب" أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول "HCWW 125" أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني. www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا، ويتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.