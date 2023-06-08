بلدية المحلة وطنطا ودكرنس.. من يتجاوز مجموعة الموت ويصعد للدوري الممتاز؟

انحصر الصراع على الصعود للدوري الممتاز في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" بين ثلاثة فرق هى بلدية المحلة برصيد 55 نقطة، طنطا برصيد 54 نقطة، دكرنس برصيد 52 نقطة، بينما اكتفى فريقا أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين بالتأهل رسميا لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل بعد تساويهما في رصيد 51 نقطة.

وستحدد مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الفريق الصاعد للدوري المتاز، حيث يلتقي دكرنس مع بلدية المحلة ويستضيف طنطا فريق المنصورة ويملك كل فريق من الفرق الثلاثة حظوظه في الصعود بنسب متفاوتة ويبقى بلدية المحلة الفريق الوحيد الذي يحتاج للفوز فقط للصعود دون انتظار نتيجة مباراة طنطا والمنصورة.

فريق طنطا

ويحتاج طنطا للفوز على المنصورة والوصول للنقطة 57 وانتهاء مباراة دكرنس وبلدية المحلة بالتعادل أو فوز دكرنس، وفي المقابل يحتاج دكرنس للفوز على البلدية وهزيمة طنطا أمام المنصورة وهناك احتمالين لتساوي فريقين أو الفرق الثلاثة في رصيد النقاط واللجوء للمواجهات المباشرة لتحديد الصاعد للدوري الممتاز نرصدها في السطور التالية .

في حالة فوز دكرنس على بلدية المحلة وتعادل طنطا مع المنصورة تتساوى الفرق الثلاثة في رصيد 55 نقطة ويتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وفي هذه الحالة يصعد دكرنس لأنه جمع 7 نقاط بالفوز على طنطا في الدور الأول والبلدية في الدور الثاني وتعادل مع البلدية في الدور الأول وخسر أمام طنطا في الدور الثاني، بينما جمع طنطا 5 نقاط بالفوز على دكرنس في الدور الثاني والهزيمة أمامه في الدور الأول والتعادل مع بلدية المحلة مرتين وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط من التعادل مع طنطا مرتين ومع دكرنس في الدور الأول والهزيمة أمامه في الدور الثاني.

فريق دكرنس

في حالة فوز دكرنس على بلدية المحلة وهزيمة طنطا أمام المنصورة يتساوي دكرنس وبلدية المحلة في رصيد 55 نقطة ويصعد دكرنس لتفوقه على البلدية في المواجهتين المباشرتين بينهما بالتعادل 1-1 في الدور الأول والفوز في الدور الثاني .