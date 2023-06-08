الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 50 ألف طن "كلينكر" و40 ألف طن ملح من ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الخميس، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، فاستقبلت السفينة GLOBE TRINCO القادمة من تركيا لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار. 

كما استقبل الميناء السفينة VALENCIA EAGLE القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن ملح إلى كينيا.

واتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

اقتصادية أفريقي الاسواق الخارجية استقبلت الاقتصادية لقناة السويس الإجراءات الخاصة

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