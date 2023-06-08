الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و476 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 368 شاحنة و463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 358 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 1 وتغادر العبارتين امل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وأمل وغادر السفن الثلاث وهي الحرية 1، لوسيدون اكسبريس وABU YASSER II .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 410 سيارة بوزن 820 طن قادمة من جدة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكب بموانيها.

16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ارتفاع درجات الحرارة الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر البحر الاحمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاحات الهيكلية مهم لزيادة مرونة الاقتصاد الوطنى

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

رئيس جهاز النوبارية الجديدة يجري جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس