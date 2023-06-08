تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و476 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 368 شاحنة و463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 358 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 1 وتغادر العبارتين امل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وأمل وغادر السفن الثلاث وهي الحرية 1، لوسيدون اكسبريس وABU YASSER II .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 410 سيارة بوزن 820 طن قادمة من جدة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكب بموانيها.