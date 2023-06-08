"الشعب الجمهوري" بسوهاج يعقد ندوة ثقافية بحضور الفنان فتوح أحمد (صور)

عقدت أمانة حزب الشعب الجمهورى بسوهاج، تحت إشراف المهندس محمد عويضة أمين الحزب بسوهاج وأكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة صالون ثقافي، استضاف فيه الفنان فتوح أحمد وعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الفنى.

وفي بداية اللقاء، رحب أكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم بضيوف الحزب نيابة عن أمين الحزب وثمن دور الفن والثقافة والإعلام في تشكيل الوعى والقضاء على العادات السيئة مثل الثأر والأمية، مقدما الشكر للفنان فتوح أحمد ابن محافظة سوهاج على تلبيته دعوة الحزب وحرصه على مشاركة أبناء محافظته فى الأحداث الهامة مثل الصلح بين العائلات فى قضايا الثأر.

وأشار الفنان فتوح أحمد، إلى أنه من مواليد قرية الصوامعة شرق التابعة لمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وأنه عشق الفن من صغره وأنه دائم التردد على قريته ومشاركة أهلها افراحهم واتراحهم.

وأوضح أن الفن في الأساس هو رسالة سامية، يهدف إلى نشر السلوكيات الصحيحة بطريقة أقرب لمشاهد من خلال تجسيد المواقف فى صورة درامية مرئية.

ولفت أنه شارك فى العديد من المسلسلات والأفلام التى تناولت أهل الصعيد وعاداته وتقاليده مثل مسلسل الوتد وذئاب الجبل وغيرها، موكداً أن أهل الصعيد عامة وسوهاج خاصة يتصفون بالجدعنة والكرم والمروءة وهم من أطيب الناس.

وناقش أحمد، مقترح أحد الحضور حول إمكانية إنشاء أكاديمية فى سوهاج لاكتشاف المواهب الشابة وتدعيمها من حيث أهمية الفكرة وامكانية تطبيقها.

وعلى هامش الصالون الثقافى فاجئ حزب الشعب الجمهورى بسوهاج الفنان فتوح أحمد بتجهيز "تورتة" بصورته الشخصية للاحتفال بعيد ميلاده.

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