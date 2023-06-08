الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يواصل انعقاده لمناقشة مستجدات الساحة واستعدادات المرحلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»، اجتماعًا بدعوة من الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة ومستجدات الساحة ومتابعة تكليفات وتوصيات رئيس الحزب.

وبدأ الاجتماع بمناقشة مستجدات الساحة الداخلية ومناقشة هموم المواطنين وخاصة قطاع الشباب وفق رصد المكتب السياسي وتقارير الأمانات الفرعية وإعداد والمقترحات والحلول لكافة الإشكاليات، مع مراجعة رئيس الحزب للحضور في أداء التكليفات الموكلة إليهم في العديد من المحاور.

ىكما تطرق الاجتماع لمناقشة الخطة العامة للحزب خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وتعزيز آليات التحرك على الأرض لتوفير أفضل سبل التواصل مع المواطنين لتوفير الخدمات المتاحة وفق إمكانات الحزب.

وأكد المكتب السياسي انعقاده الدائم لمتابعة حال الشارع ومستجدات الساحة والعمل على وضع خطة عامة مواكبة للمرحلة الراهنة وتطوراتها، وشدد علي ضرورة إعمال مبدأ الانضباط الحزبي بكافة أشكاله على جموع الأعضاء بكافة المستويات التنظيمية ليظل المصريين الأحرار نموذجا للانضباط.

الدكتور عصام خليل المكتب السياسي المصريين الأحرار ثورة 30 يونيو حزب المصريين الأحرار ذكرى ثورة 30 يونيو

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