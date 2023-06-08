المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة نارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة 3 متهمين، الأول والثاني بالسجن المشدد 7 سنوات، والحبس لمدة عامين لآخر، لاتهامهم بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه وإخفاء الثالث للدراجة مع علمه بأنها متحصلة سرقة بالإكراه بدائرة مركز ههيا في القضية رقم 3097 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 240 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، و المستشار أحمد سمير سليم والمستشار سامح لاشين، و أمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

كانت بداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "إسلام م إ"، و"أحمد ال أ"، مقيمين بمركز الإبراهيمية، و"محمد ال ع م"، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 25 فبراير الماضي، وبدائرة مركز ههيا، قد سرق المتهمين الأول والثاني المجني عليه محمد م ب ع م، بطريق الإكراه ليلًا بالطريق العام.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول قد استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، واستقل المتهم الثاني بمنتصف الطريق الدراجة قيادة المجني عليه، وما أن وصلوا إلى أحد الأماكن الخالية من الآدميين حتى طلب المتهم الثاني من المجني عليه الوقوف، وما أن وقف حتى أشهر سلاح أبيض سنجة وطلب المتهمين من المجني عليه الترجل من الدراجة فأذعن لأمرهما، وتمكن من المتهمين من سرقة الدراجة النارية ومبلغ مالي من المجني عليه وهاتفيه الجوالين، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ولاذا بالفرار بالمسروقات على النحو المبين في التحقيقات، فيما أخفى المتهم الثالث الدراجة المسروقة مع علمه بكونها متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.