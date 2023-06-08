الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

القاضي: الشركات المصرية مؤهلة لتنفيذ جميع أنواع وأحجام مشروعات البنية الأساسية بإفريقيا

الكوميسا
الكوميسا

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، أن مصر عززت من دورها القيادي في أفريقيا وحققت العديد من الإنجازات خلال فترة ترأسها اتحاد دول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية -الكوميسا.

وقال القاضي: استعادة مصر دورها القيادي الإقليمي التاريخي القائم على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق مستوى من التكامل الاقتصادي والفني مع دول القارة الأفريقية.

وأضاف، كما تهيئ منظمة الكوميسا الإطار المناسب لتبادل الخبرات ونقل التجارب المصرية في التنمية وتشييد مشروعات البنية الأساسية التي تشكل جانبا رئيسيا من الاحتياجات الهامة والحيوية لدول الكوميسا.

وأشار إلى أن الشركات المصرية والكوادر الفنية من استشاريين ومهندسين ومقاولين وفنيين اكتسبت العديد من الخبرات الاستثنائية خلال العشر سنوات السابقة مما تؤهلهم لتنفيذ جميع انواع وأحجام مشروعات البنية الأساسية والعقارية في افريقيا ودول إعادة الإعمار.

وأكد خبير التخطيط العمراني، أن رؤية الدولة المصرية لتنويع مصادر العملة الصعبة تخطت محاولات جذب الاستثمارات الخارجية لمصر الي حدودا غير تقليدية، حيث اتجهت إلى تصدير العقول المصرية التي أحسن الاستثمار فيها خلال السنوات السابقة.

واضاف، ان خلق فرص عمل للمؤسسات الاستشارية الهندسية والتجارية وشركات المقاولات خارج حدود مصر ومنطقة الشرق الأوسط يتعدى الفائدة المباشرة التي تعود على مصر إلى ما هو غير مباشر واستراتيجي من تصدير الثقافة المصرية وتأكيد القوة الناعمة لمصر بالإضافة لتقوية العلاقات المصرية بدول الوسط والجنوب الإفريقي والمساهمة في نهضة هذه الدول التي تشكل عمقا استراتيجيا تاريخيا للدولة المصرية.

استعادة مصر الافريقي البنية الاساسية التخطيط العمراني القارة الإفريقية دول الكوميسا

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