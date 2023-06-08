ضبط 3 متسولين بحملات أمنية بالقاهرة الكبرى

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين، حيث استهدفت دوائر أقسام شرطة أول الشيخ زايد – المعادى – البساتين وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 3 سيدات وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، حال قيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالطريق العام ، وبمواجهتم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.