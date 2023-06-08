كهُويّة بصرية للمنتج.. الوادي الجديد تبحث تسجيل علامة تجارية للتمور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن تسجيل علامة تجارية لتمور المحافظة، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد دياب منسق المشروع.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية، والذي يسعى إلى خلق وتسجيل علامة جماعية كهُويّة لمنتجات الوادي الجديد من التمور التي تتوافر فيها الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا، كما يُسمح لأي مُنتِج أو مستثمر يستوفي هذه الشروط أن يضع العلامة التجارية على منتجاته، وذلك بهدف خلق هُويّة بصرية لتمور المحافظة، وتسجيلها كمؤشر جغرافي لحفظ حقوق ملكية المحافظة للأنواع المنتجة فيها.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التي تم إنشائها. كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور (الزماط) الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين.

ولفت إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة.

حيثُ اطمأن على إجراءات السلامة والطوارئ داخل المحطة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة،كما تفقد مشروع المحطة الدائمة الجاري إنشاءها على مساحة ٦٣٠٠م٢ لتغذية المدينة بسعة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف لتر.