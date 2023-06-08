الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كهُويّة بصرية للمنتج.. الوادي الجديد تبحث تسجيل علامة تجارية للتمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع لتسجيل علامة تجارية للتمور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن تسجيل علامة تجارية لتمور المحافظة، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد دياب منسق المشروع.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية، والذي يسعى إلى خلق وتسجيل علامة جماعية كهُويّة لمنتجات الوادي الجديد من التمور التي تتوافر فيها الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا، كما يُسمح لأي مُنتِج أو مستثمر يستوفي هذه الشروط أن يضع العلامة التجارية على منتجاته، وذلك بهدف خلق هُويّة بصرية لتمور المحافظة، وتسجيلها كمؤشر جغرافي لحفظ حقوق ملكية المحافظة للأنواع المنتجة فيها.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التي تم إنشائها. كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور (الزماط) الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين. 

ولفت إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة.

حيثُ اطمأن على إجراءات السلامة والطوارئ داخل المحطة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة،كما تفقد مشروع المحطة الدائمة الجاري إنشاءها على مساحة ٦٣٠٠م٢ لتغذية المدينة بسعة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف لتر.

محافظ الوادي الجديد اجتماع ا تسجيل علامة تجارية لتمور المحافظة لدعم الابتكار و ريادة الأعمال منظمة الأغذية والزراعة البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ضبط عصابة تستولي على أموال المواطنين أمام ماكينات الصرافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس