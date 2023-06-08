محافظ بني سويف يُناقش خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، بروتوكولات التعاون التي عقدتها المديرية مع الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات المرافق، ضمن خطة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والمقرر إجراؤها على مدار شهر كامل ، بداية من 12 يونيو الجاري " بأداء امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع "وحتى منتصف يوليو المقبل.

ويزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات / منازل" موزعين على إجمالي 50 لجنة على مستوى المحافظة

وجدد المحافظ تأكيداته بمراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان الامتحانية وإعدادها ، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وكذا الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية والغرف الرئيسية بالمحافظة والوزارة، وغرف الإدارات والوحدات المحلية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مكلفاُ رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

واستعرض محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات،ولتوفير المتطلبات"كل في اختصاصه "، حيث تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي بجوار الشرطة العسكرية بعبد السلام عارف، لتكون مركزاً لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، ويعمل به 100 عضو، متواجدين بصفة يومية من الساعة 5 صباحاً حتى 3 عصراً

وجرى التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين وصول سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة (البابل شيت) من مطابع القاهرة إلى مركز التوزيع وأيضا تأمين وصول الأسئلة الى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الاجابة إلى المركز وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب" يوميا" عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة، بجانب تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان والكائن بمدرسة متولي الشعراوي بمدينة بني سويف بقوة أمنية من الشرطة والحماية المدنية، وذلك على مدار اليوم وطوال عقد الامتحانات، مع ترشيح أحد الضباط للتواجد يوميا بغرفة عمليات مديرية التعليم للتنسيق مع الجهات الأمنية وأفراد الأمن المتواجدين خارج لجان السير للتدخل السريع في حالة الاحتياج للاتصال بالمراكز والأقسام التابعة لمديرية الأمن.

فيما تم الاتفاق مع مسؤولي قطاعي الكهرباء والصحة ، على عدم قطع التيار أثناء فترة عقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان والاستراحات التابعة للمديرية على مستوي المحافظة إلا في حالة حدوث أعطال طارئة، بينما تتولى مديرية الصحة التنسيق مع التأمين الصحى لندب طبيب أو زائرة صحية مقيم "بكل لجنة" سير امتحان على مستوي المحافظة ، وتكليفه " الطبيب" بتحرير تقرير عن حالة الطالب الصحية فى حالة حدوث أي ظرف صحي للطالب أثناء الامتحان.

مع تسهيل إجراءات الكشف على الطلاب لاجراء لجان خاصة سواء داخل لجان السير أو إجراءات تأجيل الامتحان في بعض أو كل المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية ، مع ربط غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلجان السير لسرعة الوصول إلى لجان السير في حالة الطوارئ.

في حين تقوم أجهزة وإدارات مديرية التموين بتوفير احتياجات استراحات الملاحظين والمراقبين وعددها 14 استراحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من الخبز والغاز، على أن يتم صرف حصص الخبز من أقرب مخبز للإدارة التعليمية بكل مركز أو مدينة، وذلك من خلال تفويض رسمي معتمد من رئيس الوحدة المحلية.