لجنة فلسطين تضع 7 توصيات لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربى السبت

عقدت لجنة فلسطين، اليوم الخميس، اجتماعها الخامس من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي- رئيس لجنة فلسطين، بمقر البرلمان العربي بجامعة الدول العربية، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير لحكومة اليمين المتطرفة ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومدنه، والاقتحامات الدموية واليومية للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتبني حملة لأجل فلسطين لدعم الخطاب الفلسطيني في المحافل الدولية، لكي يكون العام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وأكدت اللجنة دعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في البرلمان العربي، وذلك بهدف دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية واجتماعات البرلمانات الدولية والإقليمية، وإظهار ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من اضطهاد قوات الاحتلال، وصمود أهالي القدس ومرابطي المسجد الأقصى المبارك في مواجهة العدوان الصهيوني المتجدد والمستمر على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ووافقت اللجنة على عدد من القرارات لرفعها للبرلمان العربي في جلسته الخامسة المقرر عقدها السبت المقبل، بشأن دعم فلسطين وقضايا الأسرى والمعتقلين وتنامي الاستيطان، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السبت المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناقش الجلسة عددا من القضايا والموضوعات الهامة وفي مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي.

كما تناقش الجلسة مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية لحلول عام 2026، وشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022.

ويبحث البرلمان خلال جلسته، أيضًا، تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، وبحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه، إضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، وكذلك التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.