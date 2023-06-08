المشدد 10 سنوات لـ4 قتلوا شاباً أقام علاقة مع ابنة أحدهم في أسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة طفل بالسجن 10 سنوات لاشتراكهم في قتل شاب بعد اعتدائه على ابنة المتهم الأول ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمركز القوصية في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنصف دبوس نائب رئيس المحكمة، ومحمد أيمن أبوسداح، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 19246 لسنة 2022 جنايات القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغاً من "إبراهيم. خ. ح"، بتغيب نجله "أحمد" عن المنزل، ولم يتهم أحداً وبتقنين الإجراءات القانونية وتتبع خط سير المتهم توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين "أحمد. ع. ج" 61 عاما، فلاح، و"نصر. م. ن" 20 عاما، فلاح، و"وليد. ص. ع" 35 عاما، صاحب مخبز، و"علاء. ع. أ" 17 عاماً، طالب ، وراء اختفاء المجني عليه.

وكشفت تحريات الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة القوصية أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه "أحمد. إ. خ" والتخلص منه وذلك بسبب قيام المجني عليه “خطيب ابنة المتهم الأول” والتي استمرت خطبتهما لمدة 6 أشهر بإقامة علاقة غير شرعية مع خطيبته آنذاك وقام والدها المتهم الأول بفسخ الخطوبة بسبب سوء سلوك المجني عليه ولم يكن يعلم عن العلاقة التي وقعت بين ابنته والمجني عليه وعقب معرفته طلب من المجني عليه أكثر من مرة إتمام الزواج خشية افتضاح الأمر بين أهالي القرية إلا أن المجني عليه رفض إتمام الزواج فاتفق المتهم الأول مع بقية المتهمين على قتل المجني عليه وقاموا باستدراجه إلى منطقة جبلية وإنهاء حياته ودفن جثته في الظهير الصحراوي الغربي بالقوصية.