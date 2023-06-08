مطران الكاثوليك بالقوصية يستقبل وفد حزب "مستقبل وطن"

استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك ووفد رفيع عن حزب مستقبل وطن بالقوصية يتقدمهم هاني مبارك عضو مجلس الشعب الأسبق وأمين عام الحزب بالقوصية إلى جانب مشاركة جمال بيبرس أمين العلاقات العامة، أماني لهجات أمينة التثقيف والتدريب وجيهان كرم أمينة المرأة.

إلى جانب مشاركة كوكبة من أعضاء الحزب العاملين بمختلف الأمانات الفرعية وقد حمل الوفد الرفيع التهنئة الأنبا مرقس وليم لسامته الأسقفية وتوليه راعيا لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

خلال اللقاء أدار الأب المطران وأعضاء حزب مستقبل وطن حوار ثرى حول أهمية المشاركة في العمل العام والسعي إلى خدمة المواطنين.

وتمنى الأنبا مرقس وليم لأعضاء حزب مستقبل وطن دوام العطاء والنشاط فى خدمة الوطن العزيز.

ومن جهته، استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، أعضاء مجلس أعلى أم المحبة الإلهية بأسيوط، يتقدمهم الأب الفونس الفرنسيسكاني المرشد الروحي لنشاط جنود مريم وبيير أمير، رئيس المجلس، حيث حمل الوفد الرفيع التهنئة لنيافة الأنبا مرقس وليم بتكريسه راعياً لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

خلال اللقاء دار حوار ثري بين الأب المطران وأعضاء المجلس حول روحانية نشاط جنود مريم فى الكنيسة والدور الروحي الذي تقوم به الفرق المريمية بالرعايا.