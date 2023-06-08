أنشطة صيفيو متنوعة بمركز جمال عبد الناصر الثقافي في الإسكندرية

يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حزمة من الفاعليات والانشطة لجميع الفئات العمرية، قدمت بدءً من الخميس الاول من يونية ومستمرة طوال فترة الصيف حتى آخر سبتمبر المقبل، ويأتي برنامج المركز في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتعزيز الانتقائية فى البرامج الثقافية والفنية في الفترة الصيفية، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال والشباب وتعريفهم بتراثنا الفني وتعزيز الحفلات الجاذبة.



وأكد الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اعتماد خطة الصندوق للإجازة الصيفية على عدة ملفات يجب على كل مركز العمل من خلالها؛ منها الاهتمام بسينما الطفل وإقامة ورش تربوية تعليمية لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من المدارس للمشاركة في تلك الورش، كذلك تطوير الحفلات الفنية لجذب شريحة أكبر من الضيوف للاستمتاع بالفنون المصرية والتسويق لها.

وأشار البيان الصادر إلى أن أهم أنشطة عبد الناصر لهذا الصيف المقدمة على مدار العام مثل لقاءات اجمل ما قرات وحكايات وسلوكيات وبلدي الجميلة تتضمن الأنشطة الصيفية تقديم ورش الرسم والتلوين، والمجسمات، وتعليم الموسيقى، وورشة لتحسين الخط العربي، ومسرح الطفل، والفنون الشعبية، والقراءة والاطلاع، والألعاب الذهنية، إلى جانب لقاءات تربوية وتعليمية تقدم في إطار شيق وجذاب، مثل ورشة القيادة وكيف تكون قائد ناجح وملهم في المجتمع ولقاءات تفكر وهي لقاءات ثقافية ومهارية متنوعة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ورشة مدينة الحواديت وورشة الموزاييك الى جانب ورش الاشغال اليدوية والتي بدأت بورشتي أعمال الخرز وفنون الكروشيه، وبرنامج العلوم الذي سيتضمن عدد من الورش التي تتناول عدة مجالات علمية تثير التساؤلات لدى الاطفال واليافعين.

كما يتضمن البرنامج أيضاً عدد من عروض الأفلام سواء ضمن الأنشطة المقدمة للكبار أو الأطفال، ويقدم المركز أيضاً خلال النشاط الصيفي عدد من الحفلات الغنائية المنوعة للموسيقى العربية القديمة والحديثة، ويهتم المركز أيضاً تطبيقاً لما ذكر عاليه بالتراث من خلال تقديم حفل السبت الثاني من كل شهر للأراجوز وخيال الظل، يقدمها فرقة "ومضة"، وكذلك ورشة لتعليم كيفية صنع عروسة خيال الظل وتحريكها.

وتابع أن هناك عدد من الأمسيات الثقافية ضمن فعاليات لقاء البيت الشهرية تبدأ الخميس 22 يونيو بـ"ليلة شعر ميكروفون مفتوح"، وفي نهاية الليلة تقدم مجموعة من أشهر القصائد المغناة مهداة من الفنان والملحن المعروف إبراهيم نصير، مشاركة منه في هذه الأمسية.

وختاماً وفى إطار حرص المركز على تطبيق رؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الثقافية من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، هناك عدد من الفعاليات المقدمة لأصحاب الهمم مثل الجلسات الأسبوعية للتخاطب وتعديل السلوك وكذلك لقاء "أجمل الزهور" وهو لقاء ترفيهي رياضي فني يساعدهم على التعبير عن أنفسهم ويقدم لهم عدد من الأنشطة الخفيفة التربوية.