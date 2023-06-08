الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى يناقش "قانون حرية تداول المعلومات" بحضور نقيب الصحفيين الأحد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، الأحد المقبل، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال، ومن المقرر أن يشارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي، لعرض رؤية النقابة في شأن تداول المعلومات.

 وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أرجأ كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها. 

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

وجاء ذلك بعدما تم إخطار مجلس أمناء الحوار الوطني قبل قليل، من الجهات الفنية المسئولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة، بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي وذلك لعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف، بما يسمح بعقد جلسات الحوار.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية التمثيل النيابي جلسة نقاشية قضية التفرغ قانون حرية تداول المعلومات

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