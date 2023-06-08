الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الوداد فى "النهائى الصعب"

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي إلى المغرب عصر اليوم الخميس على متن طائرة خاصة ويترأسها حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويرافق محمود الخطيب رئيس النادي، الفريق خلال تلك الرحلة.

ويخوض الفريق تدريباته الأخيرة على ملعب التتش صباح اليوم، ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قائمة اللاعبين التي سوف تتجه إلى مطار القاهرة قبل المغادرة.

وتشهد القائمة عودة محمد الشناوي حارس المرمي، بعد غيابه عن لقاء الذهاب بينما يستمر غياب كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو ورأفت خليل وفقًا لرؤية المدير الفني.

ومن المقرر أن تضم  قائمة الأهلي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعلي لطفى وحمزة علاء في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد أشرف، وفي وسط الملعب أليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية وعمرو السولية وأحمد القندوسي ومحمد أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمود كهربا ومحمد شريف.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته أمس الأربعاء، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة. 

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

بعثة الاهلى مران الفريق محمود الخطيب حسام غالى الوداد المغربي

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