"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية بمحافظة بورسعيد، في نسختها السادسة، تحت شعار "قيمنا من تراثنا".

أقيمت الفعاليات بمركزي شباب ( أكتوبر / حى الامارات ) بمحافظة بورسعيد، ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ، غرس القيم الدينية والاخلاقية لدى النشء، التعرف على القيم المصرية القديمة ، تعديل السلوك الخاطئ من خلال العروض المسرحية.

حاضر فى فعاليات وورش العمل الدكتور أحمد ربيع الأزهرى من علماء الأزهر الشريف، و الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الأثريين، القس كاراس غالي ممثل عن الكنيسة المصرية ببورسعيد.

تضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة (بر الوالدين، بر الوالدين سبب لدخول الجنة، كما تدين تدان، مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حياة الإنسان، حتمية القيم والاخلاق لدى النشء والشباب ، الاهتمام ببناء الانسان المصرى وخاصة مرحلة النشء ، الاخلاق والقيم مناعة حقيقية لاى ظواهر سلبية تطرأ على النشء والشباب) الأخلاق اما بالطبع أو التطبع، بالإضافة إلى عرض لبعض القيم مثل قيم (التسامح ، المحبة ، العلم ، الرحمه، التواضع، التعاون، احترام الاخر ، القدوة الحسنة وكيف نقتدى بها )، وغيرها من القيم وكيفية تطبيقها واقعيا ، من أين يأخذ النشء والشباب المعلومة الدينية وكذالك الفتوى .

كما تضمنت عرض لمجموعة محاور وصور للحضارة المصرية القديمة كالهوية والانتماء ، بعض التعاليم لحكماء مصر القديمة مثل " ضاعف الخبز الذي تخصصه لأمك واحملها كما حملتك صغيرا ولم تنفر من اوساخك " وتوضيح للحضور بأننا نحمل نفس الجينات الوراثية لاجدادنا المصرين القدماء فلابد ان نقتدى بهم، بالإضافة إلى محور قيمة في صورة ،، ومحور اثارنا على نقودنا، عرض لمجموعة قيم وتعديل لبعض السلوكيات الخاطئة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المختلفة.

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