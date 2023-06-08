اليوم.. الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة الكوميسا بزامبيا

تنطلق، اليوم الخميس، أعمال القمة الـ22 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" والتي تستضيفها دولة زامبيا، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس، إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في قمة الكوميسا، حيث تسلّم مصر رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارته الأخيرة إلى جمهورية أنجولا.