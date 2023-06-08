التصريح بدفن مسن عثر عليه فى حالة تعفن داخل شقته بالهرم

صرحت نيابة الهرم بدفن جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل شقته بالهرم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الذي أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن متوفى داخل شقته بالهرم.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثورعلى جثة مسن متوفى داخل شقته.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعي "ع.غ" في حالة تعفن.

وبإجراء التحريات تبين أن المسن توفي بسبب مروره بحالة إعياء ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.