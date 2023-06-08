سيبوا أم كلثوم في حالها!

لو صح ما قرأناه مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتزام البعض ممن لديهم دراية بموضوع "اللعب" في الأصوات لإنتاج أغان جديدة "مخترعة" باستحضار أصوات بعض مطربينا الراحلين فالأمر جد خطير، يجب الالتفات إليه ومقاومته، ووأد الفكرة في مهدها بسبب عدم فائدتها، كونها لن تضف جديداً إلى تراث الراحلين، بل وستخصم من أرصدة المبدعين! أم كلثوم الله يرحمها وعبد الوهاب وعبدالحليم وفريد وغيرهم الكثيرين، أثروا حياتنا وشكلوا وجداننا بكل ما قدموه من فن أصيل، فلماذا يصر البعض عن عمد، أو عن غير قصد علي تشويه كل أصيل وتقبيح كل جميل؟! هل حالة الفقر الفني التي يتحدث عنها البعض، والافتقار إلي وجود أصوات جميلة أو حناجر معبرة هي التي دفعتهم إلي الإقدام علي فعل هذا؟ هل يريدون مثلاً أن يثبتوا لغيرهم أنهم " شُطار" في موضوع تركيب الأصوات وعباقرة في استخدام التكنولوجيا وعفاريت في الذكاء الإصطناعي؟! أنا لست معادياً للتكنولوجيا ولا معارض للتطور، ولكني من المؤمنين بأن لكل شيء من الأشياء التي نستخدمها جميعاً بوصفنا بشر وأحياء، لكل منها وجه نافع ومفيد وآخر مضر ومؤذي وأحياناً مبيد! وبأنه إذا زاد الشيئ عن حده فإنه حتماً سينقلب إلي ضده! إذا دخلت التكنولوجيا إلي حياتنا لتسعدنا وتساعدنا وتيسر علينا بعض الصعاب وتهون علينا بعض المشاق فأهلا بالتكنولوجيا ويا ميت مرحبا بالتطور، ولكن إذا ما تدخلت في حياتنا من أجل إفساد الأصيل وتشويه الحسن وتقبيح الجميل فبناقص خالص من التكنولوجيا ويغور في داهية التطور! إذا كان الذكاء الاصطناعي هيستحضر لنا صوت الست " اللي ماتت من٤٨ سنة" علشان تغني لنا أغاني جديدة الله أعلم بكلماتها يبقي مبروك عليكم الذكاء"خليهولكم وسيبوا لنا احنا عقولنا " اللي مريحانا" علي حالها! ما الذي سنستفيده إذا ما نجحنم في إستحضار صوت الست؟ ما الذي سيعود علينا إذا حتي حضرتوا لنا روحها؟! في عمري الفائت كله، لا أذكر أنني قد أُعجبت يوماً أو تفاعلت أو صفقت لأي من الأشخاص الذين منحهم الله القدرة علي تقليد الأصوات واستغلوها بدورهم في تقديم الاسكتشات، وقد شاهدتهم كثيراً في الحفلات واستمعت إليهم في الإذاعة " في برنامج مسرح المنوعات" و ظهروا مراراً علي الشاشات! شاهدتهم وأنا صغيراً ولكني لم أُعجب بأداء أحدهم، لأنهم ومع الاحترام الكامل لشخوصهم والتقدير الشديد لموهبتهم والإجلال الوافر لجهدهم واجتهادهم في إتقانهم "للتقليد" ولكنهم لم يعجبوني كونهم لم يقدموا أي جديد! قلدوا صوت محمد رضا وكمال الشناوي واستيفان روستي وغيرهم وغيرهم، شاهدهم الناس وصفقوا لهم، وشاهدتهم أنا ولم أصفق، لأنه هنالك حقيقة تقول أن الذي يموت لا يمكن أن يعود! إذا نجحت التكنولوجيا في استحضار صوت الست أو حتي تحضير روحها، فلن يفيدنا هذا في قليل أو كثير، لقد رحلت السيدة إلي رحاب ربها فاذكروها بالخير واقرأوا لها الفاتحة! دعونا نستمع إلي أغانيها القديمة ونقول الله يرحمك ياست، ادعوا لها مثلنا أو اتركوها، لا تعبثوا بتراثنا وشوفوا لكم حاجة مفيدة إعملوها !

حفظ الله بلدنا وأعانكم وأعاننا .