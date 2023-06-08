الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

توج فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف في نهائي البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الأول لصالح الفريق الإنجليزي منذ 43 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1980.

ويست هام تقدم في الدقيقة 62 من ركلة جزاء عن طريق سعيد بن رحمة قبل أن يدرك جياكومو بونافينتورا التعادل لصالح فيورنتينا في الدقيقة 67.

وسجل جارود بوين هدف الفوز القاتل لصالح ويست هام في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

أحداث المباراة

المباراة كانت متحفظة من البداية وكانت هناك محاولات قليلة من الفريق.

في الدقيقة 13 ديكلان رايس سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 26 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها ميلينكوفيتش برأسية قوية مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 34 توقفت المباراة بسبب إصابة مدافع فيورنتينا كريستيانو بيراجي في الرأس بسبب أحد المقذوفات من جماهير وست هام يونايتد

في الدقيقة 60 ركلة جزاء لصالح فريق وست هام يونايتد بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على المدافع كريستيانو بيراجي من داخل منطقة الجزاء.

الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد عن طريق سعيد بن رحمة من نقطة الجزاء بعد أن سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

وجاء سريعا هدف التعادل بعدما أرسل أمرابط تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب نيكولاس جونزاليس الذي مررها برأسه لبونافينتورا وسدد الأخير سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

في الدقيقة 88 سفيان أمرابط سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أريولا بثبات.

وجاء هدف الفوز لصالح ويست هام بعدما أرسل باكيتا تمريرة بينية رائعة للاعب بوين الذي انطلق بالكرة خلف المدافعين ثم سدد الكرة لترتطم في قدم الحارس وتمر لداخل الشباك.