الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: مصر تستحوذ على 55% من إجمالى الناتج فى إفريقيا

نهاد إسماعيل الخبير
نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي

قال نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن القارة الإفريقية ستأخذ سنوات طويلة لتلحق بالدول المتطورة حتى تكون تكتل اقتصادي ناجح.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر هي الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا ولديها تقنيات عالية في مجالات الصناعة والزراعة وكل المجالات، وتستطيع أن تقدم إرشاد لهذه الدول للوصول للطريق الصحيح.

الكوميسا هي التي تحتاج مصر

وتابع، أن 420 مليار دولار حجم الدخل المحلي المصري في  2022، ودول الكومسا 21 دولة الناتج الإجمالي 805 مليارات دولار، أي أن مصر تستحوذ على 55% من إجمالي الناتج في إفريقيا، وهذا رقم مذهل، لذلك الكوميسا تحتاج لمصر وليس العكس، مؤكدًا أن ما نريده هو الدور الريادي الطبيعي لمصر في هذا المجال من تقديم خبرات إدارية ومصرفية.

وأكد أن إفريقيا بحاجة للخدمات التكنولوجية والتقنية من الخارج، ومطلوب خلق بيئة لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي وتمهيد الطرق. 

مصر أفريقيا الخبير الاقتصادي القارة الإفريقية الدور الريادي

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