الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل شباب "حياة كريمة" لدعم مشروعات قرى المحافظة

القاضي يستقبل شباب
القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء ، وفداً من شباب مؤسسة "حياة كريمة"، لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، وبحث سبل دعم عدد من المشروعات بقرى المحافظة .
 

ضم الوفد النائبة أميرة الحداد، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتور إيمان علي، نائب المنسق العام للمؤسسة، وعدداً من المنسقين الميدانيين بالمؤسسة ضم كلاً من الدكتورة مريم ملاك، والدكتورة أسماء عبدالقادر، والدكتور أشرف نادي، والدكتور مينا أبو اليمين.
 

خلال اللقاء، أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، تسير بخطى متقدمة ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة ، بفضل المتابعة الميدانية المستمرة ، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات، والتى انعكست إيجابيا ً على جميع نواحي الحياة في القرى المستهدفة، لافتاً إلي أنها ستحقق للأجيال الحالية والمقبلة متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .
 

من جانبه ، عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ باستئناف عمله ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين المؤسسة و أجهزة المحافظة لتقديم المزيد من الإنجازات والمشروعات على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات .

القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة
القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة
القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة
القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة
محافظ المنيا شباب مؤسة حياة كريمة تقديم اتهنئة باستئناف عمله دعم عد د من المشروعات قرى المحافظة اللواء اسامة اقاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

تفاصيل التحريات الأمنية فى اتهام مدرب كرة بقتل صديقه داخل شقة بعابدين

الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم: الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس