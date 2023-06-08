محافظ المنيا يستقبل شباب "حياة كريمة" لدعم مشروعات قرى المحافظة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء ، وفداً من شباب مؤسسة "حياة كريمة"، لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، وبحث سبل دعم عدد من المشروعات بقرى المحافظة .



ضم الوفد النائبة أميرة الحداد، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتور إيمان علي، نائب المنسق العام للمؤسسة، وعدداً من المنسقين الميدانيين بالمؤسسة ضم كلاً من الدكتورة مريم ملاك، والدكتورة أسماء عبدالقادر، والدكتور أشرف نادي، والدكتور مينا أبو اليمين.



خلال اللقاء، أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، تسير بخطى متقدمة ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة ، بفضل المتابعة الميدانية المستمرة ، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات، والتى انعكست إيجابيا ً على جميع نواحي الحياة في القرى المستهدفة، لافتاً إلي أنها ستحقق للأجيال الحالية والمقبلة متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .



من جانبه ، عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ باستئناف عمله ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين المؤسسة و أجهزة المحافظة لتقديم المزيد من الإنجازات والمشروعات على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات .

القاضي يستقبل شباب مؤسسة حياة كريمة