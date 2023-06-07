إيقاف لاعب المصرى وتغريمه 100 ألف جنيه

قرر الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق نادي المصري، خصم 100 ألف جنيه من رجب عمران، لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

وكان اللاعب قد اعترض بطريقة غير لائقة على أعضاء الجهاز الفني رغبة منه لتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، لكن الجهاز الفني أصر على أن يسددها محمد جريندو واعترض بطريقة غير لائقة.

من جانبه، أكد رجب عمران أنه حدث سوء تفاهم مع أحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق وليس مع الجهاز الفني بقيادة الدكتور ميمي عبدالرازق.

يذكر أن المصري تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 41 بالمركز السابع، ويرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 32 بالمركز الرابع عشر.