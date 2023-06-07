أحمد أبوالسعد: صندوق الاستثمار بالذهب يجمع 153 مليون جنيه من 7000 مستثمر

قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر المسئولة عن إدارة أول صندوق للاستثمار في الذهب، إن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين على الاستثمار في صندوق الذهب.

الاستثمار بالذهب

وأكد أحمد أبوالسعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا المشروع أول صندوق للاستثمار بالذهب في مصر، والذي يجمع الآن نحو 153 مليون جنيه من 7000 مستثمر، وهذا مؤشر قوي على رغبة المواطنين من مختلف الفئات على الاستثمار.

نسبة المشاركة

وتابع: "77% من المستثمرين بهذا الصندوق تحت عمر الـ40 عامًا، ونسبة مشاركة الإناث 14% لتحتل القاهرة والجيزة والإسكندرية أولى المحافظات المشاركة في الصندوق".