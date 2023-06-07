الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع صغير دهسه أتوبيس أثناء لهوه فى الجيزة

ارشيفه
ارشيفه

شهدت منطقة الصف في محافظة الجيزة، مصرع صغير بعدما صدمه أتوبيس رحلات أثناء لهوه بالشارع  وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوف بقرية الشوبك بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وفاة صغير عمره 3 سنوات، اصطدم به أتوبيس رحلات، أثناء لهوه بالشارع، وفر قائد المركبة هاربا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي.

وكشف والد الطفل أن نجله كان يلهو بالشارع وصدمه أتوبيس وفر هاربا، وألقي القبض على السائق، 56 سنة، صاحب مكتب رحلات، وبمواجهته اعترف الجنائية بارتكاب الواقعة.

تم تحُرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة صدمة أتوبيس رحلات لهوه بالشارع الصف

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