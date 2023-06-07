الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفيوم تحصد المركز الثاني والخامس فى مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني

الفيوم تحصد المركز
الفيوم تحصد المركز الثاني والخامس جمهورية فى مسابقة الحديث ا

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية - الصحافة المدرسية)، اليوم الأربعاء، مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني، والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحفي.

وحققت الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ففي مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني المرحلة الابتدائية، حققت مدرسة بني عتمان الابتدائية الجديدة بسنورس، المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وفي المرحلة الإعدادية، حققت مدرسة فارس للتعليم الأساسي بغرب الفيوم، مركز خامس جمهورية.

وفي مسابقة المجلة الإلكترونية، حققت مدرسة قلمشاة الإعدادية، إدارة إطسا التعليمية، مركز رابع جمهورية، وفي مسابقة التقرير الصحفي، حققت مدرسة الفيوم التجارية الفنية للبنات بغرب الفيوم ، مركز خامس جمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية، ناصر الحادقة موجة عام الصحافة، وفريق العمل المشرف بالإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك المدارس الفائزة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتي حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والتمثيل المشرف على مستوى الجمهورية فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة.

IMG-20230607-WA0044
IMG-20230607-WA0044
IMG-20230607-WA0040
IMG-20230607-WA0040
IMG-20230607-WA0043
IMG-20230607-WA0043
IMG-20230607-WA0041
IMG-20230607-WA0041
الفيوم تحصد المركز الثاني والخامس جمهورية مسابقة الحديث الصحفى الالكترونى

الأكثر قراءة

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

نقيب الجزارين: تراجع أسعار اللحوم هذا الأسبوع

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"مهارات التواصل" ندوة ثقافية بدار الكتب فى الغربية

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس