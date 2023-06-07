الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاطف مغاورى: بناء الجمهورية الجديدة يحتاج لحلول ومقترحات غير تقليدية

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الجميع يشارك في الحوار الوطني بنوايا خالصة تستهدف دعم الدولة المصرية ومناقشة التحديات بحثًا عن حلول جادة.

ولفت مغاوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج لحلول ومقترحات غير تقليدية وخارج الصندوق من أجل مواجهة التحديات والعقبات التي تقف حائلًا أمام خطة التنمية المستدامة، فضلًا عن مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها الأزمات والحروب العالمية.

وأكد أن الأحزاب السياسية عليها تفعيل دورها بشكل أكبر في الشارع، لتصبح عونًا حقيقيًا للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي لم تستطع الحكومة وحدها حل جميع المشكلات وتلبية كافة المتطلبات.

وأشار إلى أن الأحزاب دورها الانتشار والاستماع وتلبية الاحتياجات ودعم المواطنين، على اختلاف أطيافها سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الفقراء أو محدودي الدخل، فكل هؤلاء بحاجة إلى الدعم والمساندة والأحزاب سيكون لها دور كبير في تقديم هذا الدعم.

الأزمات الاقتصادية العالمية التنمية المستدامة الحوار الوطنى الحروب العالمية الدولة المصرية النائب عاطف مغاوري رئيس حزب التجمع محدودي الدخل

الأكثر قراءة

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

نقيب الجزارين: تراجع أسعار اللحوم هذا الأسبوع

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"مهارات التواصل" ندوة ثقافية بدار الكتب فى الغربية

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس