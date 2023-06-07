عاطف مغاورى: بناء الجمهورية الجديدة يحتاج لحلول ومقترحات غير تقليدية

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الجميع يشارك في الحوار الوطني بنوايا خالصة تستهدف دعم الدولة المصرية ومناقشة التحديات بحثًا عن حلول جادة.

ولفت مغاوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج لحلول ومقترحات غير تقليدية وخارج الصندوق من أجل مواجهة التحديات والعقبات التي تقف حائلًا أمام خطة التنمية المستدامة، فضلًا عن مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها الأزمات والحروب العالمية.

وأكد أن الأحزاب السياسية عليها تفعيل دورها بشكل أكبر في الشارع، لتصبح عونًا حقيقيًا للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي لم تستطع الحكومة وحدها حل جميع المشكلات وتلبية كافة المتطلبات.

وأشار إلى أن الأحزاب دورها الانتشار والاستماع وتلبية الاحتياجات ودعم المواطنين، على اختلاف أطيافها سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الفقراء أو محدودي الدخل، فكل هؤلاء بحاجة إلى الدعم والمساندة والأحزاب سيكون لها دور كبير في تقديم هذا الدعم.