الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثانى مكرر على "إعدادية الغربية": "بشجع الأهلى وصلاة الفجر مفتاح تفوقى"

مصطفى أسامة
مصطفى أسامة

قال مصطفى محمد أسامة أبوفرحة، الثانى مكرر على مستوى محافظة الغربية فى امتحانات الإعدادية إن تنظيم الوقت هو العامل الأساسي فى النجاح.

أضاف مصطفى لـ"الدستور"، أن المواظبة على الصلاة، خاصة الفجر هى مفتاح التفوق فى الامتحانات، لافتًا إلى أنه كان يستذكر دروسة من 3 لـ4 ساعات يوميًا.

وتابع أنه يتطلع أن يكون طبيبًا مثل جده، فهو من كبار أساتذة الطب في المحافظة، مشيرًا إلى أن والدته كانت دائمًا تسانده بكل قوة وتلبى جميع احتياجاته بكل محبة، كاشفًا عن أنه يشجع الأهلى، لافتًا إلى أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى كل المواد مثل جميع أقرانه في المدرسة والمدارس المجاورة.

الثانى مكرر على مستوى إعدادية الغربية صلاة الفجر مفتاح التفوق

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

لن أذهب لبرشلونة.. ميسي يعلن "رسميًا" فريقه الجديد

تنسيق مدرسة ايجيبت جولد للعام الدراسي الجديد 2023-2024

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

مصرع شاب فى ظروف غامضة بقنا

إحالة نقاش وعامل للمفتى بتهمة استدراج شخص وقتله فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس