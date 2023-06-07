الثانى مكرر على "إعدادية الغربية": "بشجع الأهلى وصلاة الفجر مفتاح تفوقى"

قال مصطفى محمد أسامة أبوفرحة، الثانى مكرر على مستوى محافظة الغربية فى امتحانات الإعدادية إن تنظيم الوقت هو العامل الأساسي فى النجاح.

أضاف مصطفى لـ"الدستور"، أن المواظبة على الصلاة، خاصة الفجر هى مفتاح التفوق فى الامتحانات، لافتًا إلى أنه كان يستذكر دروسة من 3 لـ4 ساعات يوميًا.

وتابع أنه يتطلع أن يكون طبيبًا مثل جده، فهو من كبار أساتذة الطب في المحافظة، مشيرًا إلى أن والدته كانت دائمًا تسانده بكل قوة وتلبى جميع احتياجاته بكل محبة، كاشفًا عن أنه يشجع الأهلى، لافتًا إلى أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى كل المواد مثل جميع أقرانه في المدرسة والمدارس المجاورة.