الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة ببورسعيد

محمد سعده
محمد سعده

أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، الأربعاء، فتح باب تلقي تظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوف التعامل عليها لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأحد 11 يونيو حتى نهاية عمل يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وأضافت الغرفة، في بيان الأربعاء، أنه سيجرى بحث وفحص الطلبات لمدة 15 يوم عمل من 3 - 25 يوليو 2023، وإعداد وعرض التقرير النهائي يوم 30 يوليو المقبل، أما بالنسبة لباقي التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فجاري استكمال المناقشات للوصول إلى آليات التنفيذ الأنسب لها.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هى: 

طلب التظلم، وصورة بطاقة الرقم القومي، مستخرج رسمي لسجل تجاري، بطاقة ضريبية مميكنة أو وثيقة ضريبية مؤقتة سارية، مستخرج رسمي للقيد العائلي للطالب لمواليد خارج بورسعيد، وفي حالة مواليد خارج بورسعيد - (أب - أم) مواليد بورسعيد - يُقدم مستخرج رسمي للقيد العائلي لوالد الطالب، شهادة بيانات من الغرفة التجارية، وصحيفة حالة جنائية سارية لمقدم الطلب، كما أنه على مقدم الطلب إرفاق المستندات الداعمة لطلبه وتثبت أحقيته في الطلب المقدم، وإثبات إقامته وعمله بمدينة بورسعيد لمدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ تخصيص الحصة الاستيرادية طبقا لقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007 بتعريف من هم أبناء بورسعيد.

يشار إلى أن اجتماعات مكثفة عقدت بمقر الجهاز التنفيذي على مدار 3 أيام متتالية برئاسة محمد سعده، رئيس الغرفة وحضور حسن أبو طالب، أمين صندوق الغرفة، ومحمد حسنين، مستشار رئيس الغرفة، وعن الجهاز التنفيذي كل من: اللواء محمد حسيني عامر، مدير عام الجهاز التنفيذي، وأحمد مختار، مساعد المدير العام للجهاز التنفيذي، وأحمد كمالو، مدير مكتب الخدمات الاستيرادية، وذلك لبحث آليات تنفيذ التوصيات الناتجة عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

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