الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أهم الملفات والمبادرات بقمة "الكوميسا" بحضور الرئيس السيسى

قمة الكوميسا
قمة الكوميسا

قال أحمد بشتو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مساء اليوم الأربعاء، لمقر إقامته في العاصمة الزامبية  لوساكا، وذلك خلال زيارته الرسمية لزامبيا للمشاركة في قمة الكوميسا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس تم استقباله باحتفال شعبي زامبي، لدى وصوله إلى الفندق محل إقامته، على أن تبدأ غدًا جلسة القمة بحضور رؤساء تجمع الكوميسا الـ22.

وتابع أنه سيتم غدًا إقرار ما تم اليوم والأمس من أفكار وأطروحات حول زيادة التبادل التجاري ودخول القطاع السياحي كقطاع جديد لدول الكوميسا، وكذلك هناك رغبات بدخول الدواء وتصنيعه لدول الكوميسا، ومصر منتجة للدواء ودول الكوميسا بحاجة إليه.

أهم المبادرات المقترحة

وأشار إلى أن هناك مبادرات حول إشراك القطاع الخاص ودفع المرأة شريكًا استثماريًا وفاعلًا في الكوميسا، بالإضافة لفكرة تنشيط الطاقة الخضراء ونشر توزيعها على مختلف دول الكوميسا، وكذلك بحث الآليات التي يمكن بها تشجيع القطاع الخاص في الدخول بالقطاع الصناعي والمشاركة في أعمال مشتركة بمجتمع الكوميسا. 

القاهرة الإخبارية قمة الكوميسا المبادرات أفكار وأطروحات القطاع السياحي الدواء

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