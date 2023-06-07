الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صراع البقاء.. غزل المحلة يسقط فى فخ التعادل أمام المصرى

غزل المحلة
غزل المحلة

أضاع غزل المحلة نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ31 للمسابقة.

وبادر الغزل بالتسجيل عن طريق مصطفى العش في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل محمد عبداللطيف جريندو لمصلحة المصري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

بهذا التعادل، أصبح في جعبة غزل المحلة الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي، 32 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا من 31 مباراة، بفارق 3 نقاط فقط أمام طلائع الجيش، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، أولى مراكز الهبوط للدرجة الثانية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع المصري البورسعيدي الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع مؤقتا؛ لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

غزل المحله المصرى البورسعيدى مصطفى العش محمد عبد اللطيف جريندو الدورى المصرى

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