الرئيس السيسى يصل لمقر إقامته فى لوساكا بزامبيا (فيديو)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر إقامته في العاصمة الزامبية لوساكا، وذلك خلال زيارته الرسمية لزامبيا للمشاركة في قمة الكوميسا، وفقًا لعاجل "القاهرة الإخبارية".

القمة تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المُضافة والسياحة".

ويشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا" في القمة مع زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.

جولة الرئيس الإفريقية

يذكر أن جولة الرئيس السيسي، في منطقة الجنوب الإفريقي زامبيا وموزمبيق، تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة.