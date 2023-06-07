الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجيار: شريف عبد المجيد يمتلك مشروعا فى الكتابة منذ بداياته حتى "الببلوماني الأخير"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قال الناقد الدكتور شريف الجيار، إن شريف عبد المجيد يمتلك مشروعا فى الكتابة منذ بداياته حتى مجموعته القصصية" البرلماني الأخير".

وأضاف "الجيار" خلال فعاليات ندوة مناقشة المجموعة القصصية "الببلوماني الأخير" للكاتب القصصى شريف عبد المجيد؛ والتى بدأت منذ قليل وذلك ضمن فعاليات صالون "حديث الأربعاء"، ويناقش العمل الناقد الدكتور عادل ضرغام، وتديره اللقاء الدكتورة شهد مختار ، أن تفكك الاتحاد السوفيتي وسيادة القطب الأوحد بقيادة الولايات المتحدة يرصده شريف عبد المجيد وتجلياته وأثره فى الإنسان المعاصر خاصة تأثير العولمة على الفرد الجديد الذى يمتلك المقومات لكن بسبب حدة العولمة نزل من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الدنيا.

المجموعة القصصية تدور فيها الشخصية الرئيسية حول رجل مهووس بالكتب يتورط في جرائم من أجل الحفاظ على الكتب وتدور الأحداث في عوالم نفسية لشخصيات تتعرض لمواقف تغير طريقة تفكيرها ونظرتها للأمور وبعضها يتورط في جرائم قتل وعوالم غامضة ربما ناقضة لكل أفكارها وللمثل التى تدافع عنها.

 

جدير بالذكر أن الكاتب والقاص شريف عبد المجيد، صدر له 5 مجموعات قصصية من قبل، أبرزها “مقطع جديد لأسطورة قديمة”، “خدمات ما بعد البيع”، “فرق توقيت”، “تاكسي أبيض”، كما صدر له عدد من الكتب المصورة.

كما نظم معارض فنية للتصوير الفتوتغرافي ليعرض فيها أعماله الفتوتوغرافية ترشح لعدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008.

حاز شريف عبد المجيد عدة جوائز في مجالي الفن والأدب؛ من بينها جائزة ساويرس للشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008 عن المجموعة القصصية «خدمات ما بعد البيع»، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عام 2012، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي للمهرجان القومي للسينما 2015 عن فيلم «حيطان 2»، كما جاء ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس لعام 2021 عن مجموعته القصصية «صولو الخليفة».

الدكتور شريف الجيار شريف عبد المجيد البرلماني الأخير الجيار صالون حديث الأربعاء الدكتور عادل ضرغام

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