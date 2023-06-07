الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فيلا سرية وفاميه للسيارة.. صلاح يزور الغردقة مع أسرته فى "رحلة صيف"

جريدة الدستور

ظهر لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على متن أحد مراكب النزهة بالغردقة رفقة أسرته لقضاء إجازته السنوية المعتادة بالمدينة الساحلية.  

ويحرص صلاح على عدم إفشاء مكان إقامته؛ هربًا من ملاحقة معجبيه ومحبيه، حيث أكدت مصادر في منتجع الجونة السياحي أن نجم ليفربول يقيم في فيلا خاصة بمنطقة الجونة، شمال مدينة الغردقة. 

واعتاد صلاح على زيارة الغردقة بشكل مستمر، فهى الخامسة له بصحبة أسرته، وتداول عدد من الأشخاص صورًا بصحبة قائد المنتخب الوطني داخل منتجع الجونة الذي يتنقل مو صلاح داخله بسيارة سوداء اللون مغطاة بفاميه بعيدًا عن أعين الجمهور.

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