جامعة القناة تستضيف الاجتماع التحضيرى لتحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أنه في إطار تعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورواد الصناعة في إقليم القناة وسيناء، والعمل على التبادل المستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي، جاءت فكرة تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء، والذي يضم 13 جامعة مصرية.

جاء ذلك خلال كلمته التي استقبل بها رؤساء الجامعات المشاركة في التحالف، خلال عقدهم الاجتماع التحضيري، لتفعيل البروتوكول المقرر توقيعه يوم الأحد الموافق 18 يونيو الحالي، على هامش استضافة جامعة قناة السويس للمجلس الأعلى للجامعات بحضور ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة صباح اليوم كلا من الدكتور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور مدحت الحادث، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور عماد حامد عامر، نائب رئيس جامعة سيناء.

وشارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

ويعد اللقاء بمثابة اجتماع تحضيري، تم من خلاله عرض بعض بنود الاتفاقية التي تجمع بينهم، والمقرر توقيعها رسميا على هامش المجلس الأعلى للجامعات القادم، والذي يعقد في رحاب جامعة قناة السويس.

وقد أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة إلى أن هذا التحالف يضم 13 جامعة هي جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة بورسعيد، وجامعة بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العريش، وجامعة سيناء، وجامعة الجلالة، وجامعة الصالحية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن هذا التحالف يضم 156 كلية و1778 برنامجًا دراسيًا و13834عضو هيئة تدريس و279241 طالبا وطالبة و19 مستشفى، و130 مركزًا بحثيًا.

واستعرض الاجتماع بعض جوانب التعاون المشترك بين تحالف الجامعات، والذي يشمل الخدمات الطبية والبحث العلمي والتعليم، وخدمة المجتمع، والتحول الرقمي، والمراكز البحثية، موضحًا أن هذا التعاون سوف يشمل مجال التعليم والطلاب من خلال الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، كما يشمل قطاع الدراسات العليا والبحوث في مجال النشر العلمي، وعقد المؤتمرات العلمية والمشروعات البحثية، أما قطاع خدمة المجتمع فسوف يشمل الصحة السكانية والمبادرات الرئاسية والهوية الثقافية.

وفي نهاية اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، إلى أن هذا التحالف يسعى إلى بناء تعاون استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم القناة وسيناء، لتحقيق المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطوير الإقليم وقد حضر اللقاء وتقديم العرض التقدمي الدكتور تامر شوقي، مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة.