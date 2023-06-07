رئيس الوداد يحفز لاعبيه بمكافأة مالية قبل مواجهة الأهلى

قرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، منح لاعبيه مكافأة مالية تحفيزًا لهم قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

وذكر موقع lesport360 أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد قرر صرف مكافأة مالية للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في لقاء الإياب.

وأكد الموقع المغربي، أن الناصيري قرر صرف راتب شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى مكافأة على النتائج الجيدة التي حققها الوداد في الآونة الأخيرة، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المغربي أو حتى بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي.

ويأمل الوداد في تحقيق الفوز على الأهلي بهدف وحيد ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.