إزالة 62 حالة تعد جديدة على أملاك الدولة بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إنه تم إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة ٨٢٥ متر مربع تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز فارسكور، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة 62 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق تلك المرحلة وذلك بمساحة ٤٤٥٦م٢، بجانب إزالة 4 حالات تعدٍ على أراض زراعية بمساحة ٢٢ فدانًا و٢٠ قيراطًا، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وناقشت محافظ دمياط، مخطط التشغيل الفنى للمزرعة السمكية بالرطمة وذلك تزامنًا مع خطة التطوير، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير "الجهة المسئولة عن التنفيذ".

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ التى تتناسب مع ملامح التطوير الشامل بإستخدام التقنيات الحديثة و أفضل ممارسات الإدارة، حيث تم تسليم الموقع لتطوير ٢٧٢ فدان تم تقسيمهم إلى ٢٠ مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع ، وكذلك طلمبات رفع مركزية و تجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

واطلعت د. منال عوض على الجدول الزمنى للمشروع ومراحل التنفيذ وذلك فى إطار محدد تم وضعه طبقًا للدراسات التى تم إجراءها، مؤكدة متابعة المحافظة لموقف التطوير بشكل دورى ولزيادة معدلات الإنتاج بها بما يحقق عائد اقتصادى واستغلال المزرعة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق طفرة بمشروعات الاستزراع السمكي.