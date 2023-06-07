نائب التنسيقية: جهود الرئيس السيسى أعادت مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

هنأ النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لتنصيبه رئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أن عهده شهد تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تمكنت مصر من استعادة دورها الريادي في محيطها الإقليمي، فضلًا عن تعزيز مكانتها عالميًا.

وأشار "عمارة" إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية، فالرئيس نجح في قيادة مصر لتتبوأ مكانتها الحقيقية دوليًا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدارة الرئيس السيسي بمواقفها وقراراتها، حظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي، منوهًا إلى حرص الأطراف الدولية الفاعلة في الشرق والغرب، على دعوة مصر لحضور فعاليات كبرى، للاستماع لوجهة النظر المصرية.

وأكد عمارة، أن الرئيس نجح في تدعيم متطلبات الأمن القومي المصري، على مختلف المحاور، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المصرية في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعظيم دور التعاون الدولي لدفع جهود التنمية الشاملة، التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، شدد أمين سر لجنة الشباب والرياضة، على أن الانطلاق لبناء قواعد الجمهورية الجديدة يستدعي تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى تحقيق المزيد من المكاسب لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.