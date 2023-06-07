الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: جهود الرئيس السيسى أعادت مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

هنأ النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لتنصيبه رئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أن عهده شهد تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تمكنت مصر من استعادة دورها الريادي في محيطها الإقليمي، فضلًا عن تعزيز مكانتها عالميًا.

وأشار "عمارة" إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية، فالرئيس نجح في قيادة مصر لتتبوأ مكانتها الحقيقية دوليًا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدارة الرئيس السيسي بمواقفها وقراراتها، حظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي، منوهًا إلى حرص الأطراف الدولية الفاعلة في الشرق والغرب، على دعوة مصر لحضور فعاليات كبرى، للاستماع لوجهة النظر المصرية.

وأكد عمارة، أن  الرئيس نجح في تدعيم متطلبات الأمن القومي المصري، على مختلف المحاور، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المصرية في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعظيم دور التعاون الدولي لدفع جهود التنمية الشاملة، التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، شدد أمين سر لجنة الشباب والرياضة، على أن الانطلاق لبناء قواعد الجمهورية الجديدة يستدعي تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى تحقيق المزيد من المكاسب لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة الشعب الجمهوري الشرق والغرب أمين سر لجنة الشباب والرياضة امى بحزب الشعب الجمهوري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

عقب غيابها.. تفاصيل إعادة فتاة المرج لأسرتها

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى قطاعات المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟