الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة بعض الصياغات المقترحة لمواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتهت المناقشات إلى الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً، وقد تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون والبالغ إجمالي مواده نحو 461 مادة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية، في وقت سابق، على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

اللجنة الفرعية صياغة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النائب ايهاب الطماوي الصياغات المقترحة

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