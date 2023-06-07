رئيس مدينة سيوة يستقبل قوافل "مشروع المنافذ المتنقلة" (صور)

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، سيارة محملة بأنواع مختلفة من اللحوم (مفروم، قطع، كفتة، برجر، وكبدة) وبعض من أنواع السلع الغذائية.

جاء ذلك ضمن قوافل مبادرة "مشروع المنافذ المتنقلة" التي تُنظمها وتشرف عليها مديرية التموين تحت رعاية الرئيس السيسي واستمرارًا لتنفيذ توجهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم من مبادرة مشروع المنافذ المتنقلة بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

قال بكر إنه يتم تنقل السيارة في مناطق متفرقة حتى يستفيد منها أكثر عدد من المواطنين من المركز والقرى، موضحًا أن هذه المبادرات تمثل نوعًا من الدعم المقدم لمجابهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.