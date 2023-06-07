الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى لفتح مسار تعاون في مجالات كثيرة مع دول القارة الإفريقية.

علاقات مصر بأنجولا

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الرئيس الأنجولي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يهدف من زيارة أنجولا تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس إلى أنه قام بالاتفاق مع رئيس أنجولا على بذل المزيد من الجهود والمساعي لحل الأزمة السودانية والليبية.

نتائج الحرب السودانية

وذكر، أن ما يقرب من 200 ألف سوداني نزحوا إلى الأراضي المصرية، وبالتالي الصراع في السودان وليبيا أثر على مصر بصورة كبيرة، لذا يجب التعاون من أجل إنهاء تلك الصراعات.

وتوجه الرئيس برسالة مباشرة إلى الأشقاء في السودان لحقن الدماء والجلوس على طاولة المفاوضات لإنقاذ الوطن من هذه الحرب والدمار.