الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس خلال تكريم أوائل الإعدادية: "الفرص أمامكم أفضل منّا" (صور)

خلال تكريم أوائل
خلال تكريم أوائل الإعدادية

نصح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أوائل الشهادة الإعدادية بمواصلة مسيرة التفوق وتحمل المسؤولية تجاه الوطن، والحفاظ على ما حققوه والاستمرار على هذا النهج من التفوق والتميز. 

وقال صقر، خلال احتفالية نظمتها محافظة السويس لتكريم الأوائل، إن استمرارية النجاح ليست لأنفسهم أو أسرهم، فقط، بل للوطن.

ووصف المحافظ المتفوقين بأنهم بيئة خصبة للنجاح زادها اتقان العمل والحفاظ على تلك البيئة الخصبة للنجاح وينمّونها وتكبر ومصر لتشمل كل نماذج النجاح في الأعمار الصغيرة؛ لأنهم علماء ومستقبل الغد.

وكرم محافظ السويس أوائل الشهادة الإعدادية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم الدراسي بحضور أسرهم والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، مؤكدًا أن المتفوقين والمخلصين لعملهم في الوقت الحالي هم الأمل للمضي قدما بمستقبل مصر، والفرصة أمامهم متاحة للتقدم بالوطن، في ظل رؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أن الفرص المتاحة للجيل الحالي أفضل من الأجيال السابقة، وايامهم أفضل وليس العكس، والسبب وراء ذلك هو التطور التكنولوجي والتقدم العلمي واستخدام الوسائل الحديثة للوصول للمعرفة والحصول على المعلومة بطرق متعددة.

وأعرب صقر عن سعادته بنتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام خاصة أن قائمة الأوائل ضمت طلاب من مدارس جديدة لم تظهر في السنوات الماضية ومدارس أخرى كان طلابها في آخر قائمة الأوائل هم الآن يتصدرون المراكز الأولى.

حضر التكريم د.عبدالله رمضان نائب المحافظ، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والعقيد رامي سعد مدير مكتب المحافظ.

وتحدث المحافظ عن الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب عليها، لافتا أن عدد الطلاب في مراكز الدروس يزيد عن عدد الطلاب في الفصول المدرسية، ورغم ذلك يقبل الاهالي على الدروس التي تستنزف الوقت والمال، مناشدًا الطلبة بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في متابعة الدرورس الخصوصية المجانية من خلال القنوات التعليمية ووسائل التواصل والمواقع الإخبارية.

خلال تكريم أوائل الإعدادية

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مصر السويس تكريم الأوائل الإعدادية

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