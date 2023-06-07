ضبط سيارة نقل محملة بأسمدة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط طنيّ أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية محملة داخل سيارة نقل بالمخالفة للقانون بغرض التصرف فيها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك بالتنسيق مديرية ومباحث التموين والوحدات المحلية.

وأشار إلى تنفيذ خطة المحافظة في تكثيف الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصالح العام، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن مثل مديرية التموين والإدارات التابعة لها بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية وغيرها.

وأكد تكثيف واستمرار الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، مدير مباحث التموين للوقوف على مدى الانضباط داخل الأسواق بمركز منفلوط، حيث تم ضبط حوالي طنيِّ من الأسمدة الأزوتية المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية محملة على سيارة ربع نقل قادمة من مركز منفلوط إلى ناحية الوليدية قسم ثان أسيوط بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة بغرض بيعها في السوق السوداء، مشيرًَا إلى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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